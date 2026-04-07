Nuevo paro no docente en UNER este miércoles

Las próximas medidas de fuerza se realizarán los días viernes 17 y jueves 23 de abril, en adhesión al plan de lucha determinado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) en defensa de la universidad pública y en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, una herramienta clave para garantizar el funcionamiento de las instituciones y la recomposición salarial de los trabajadores de las universidades nacionales, tanto docentes como no docentes.

El martes pasado, Apuner llevó adelante un paro de 24 horas que provocó el cierre de las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). (APFDigital)