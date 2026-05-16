A salón lleno se presentó en Gualeguaychú el documental sobre vuelos de la muerte

En la noche del viernes, se presentó en el salón de Agmer en Gualeguaychú el largometraje “Pasó en el delta”, sobre los vuelos de la muerte en el delta entrerriano durante la dictadura.

Al finalizar el documental, en el salón colmado, tras una ovación de aplausos, saludaron al público los integrantes del equipo de producción “Del sur del sur”, Sebastián Pittavino, Rosana Carmarán, Juan Menoni y Omar Lagraña, docentes de Concordia y documentalistas. El periodista Fabián Magnotta, autor del libro “El lugar perfecto” sobre el cual se basó el trabajo, destacó que la nueva realización audiovisual “contribuye a evitar la desaparición de la historia”.

Además, saludaron el secretario general de AGMER en la provincia, Abel Antivero, la secretaria local, Soledad Ponce, el integrante de Hijos, Matías Ayastuy, el policía retirado Jorge Guardia, con cuya declaración judicial en 2003 comenzó la investigación sobre cuerpos lanzados en el delta, y el militante de Villa Paranacito, Jorge Temporetti. Entre el público se observó al exintendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, quien fuera preso político en la dictadura.

El documental continuará con presentaciones en Concepción del Uruguay, Federal, Ibicuy, Paranacito y otras localidades.

Larga investigación

El largometraje demandó cinco meses de trabajo entre investigación, rodaje y edición, y reconstruye los denominados “vuelos de la muerte” perpetrados en territorio entrerriano. Muestra, ciertamente, una excelente narrativa, un gran trabajo de edición y las cinematográficas imágenes del delta, con el conmovedor testimonio de Román Venencio, encargado del cementerio de Paranacito durante la dictadura.

La película toma como punto de partida el libro El lugar perfecto, del periodista Fabián Magnotta, quien denunció estos hechos y cuyo relato se incorpora al documental como una de las voces centrales. La denuncia se convirtió en una causa de la Justicia Federal.