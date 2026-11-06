Adopción: Abre la última convocatoria del año para la inscripción de postulantes

María Silvana Spais, titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos (RUAER), precisó los detalles en RADIO MÁXIMA. “Abrimos la cuarta y última convocatoria del año, que empieza con un encuentro grupal, de carácter obligatorio donde van a poder presentar el formulario para inscribirse los postulantes”, contó.

Se realizará el 12 de noviembre, a las 14 horas, en forma simultanea en las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, para generar mayor accesibilidad. Todas las personas interesadas en participar deben descargar el formulario de la página oficial: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/preinscripcion/.

“Completar el formulario es muy sencillo, solo les va a pedir algunos datos de contacto. Este taller es importante porque es el primer acercamiento a la adopción, con este organismo. Ahí vamos a hablar sobre cómo es la realidad de la provincia. Cuál es el trámite que van a realizar. Respondemos a dudas que las personas van formulando. Quienes tomen la decisión de inscribirse, van a poder llenar en la misma pagina web el formulario y adjuntar la documentación que se requiere, desde el 13 al 30 de noviembre”, indicó Spais.

Este trámite es exclusivo para personas residentes en la provincia de Entre Ríos. Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en la página web https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/.

“Actualmente tenemos 105 niños, niñas y adolescentes que buscan familia, 64 de ellos, son de entre 0 a 12 años, y otros 41 son adolescentes de 13 años en adelante. Es importante destacar que la mayoría de ellos superan la mayoría de edad”, señaló la funcionaria.

“Tenemos situaciones de grupos de hermanos de familias numerosas, en las que estamos trabajando. En una de ellas son siete hermanos, algunos tienen certificado de discapacidad y requieren de apoyo para llevar adelante tratamientos. En general contrasta con la disponibilidad de las personas en edad de adoptar”, describió.