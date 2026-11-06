Por la visita del Papa, agilizan los trámites en la frontera de Argentina y Uruguay

Por la llegada del Papa León XIV este sábado al Uruguay, los pasos fronterizos Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, reforzaron el personal para agilizar el trámite migratorio y evitar demoras durante las horas picos del tránsito de particulares y de transporte de pasajeros. Hay vedad del transporte de carga.

Comenzó el operativo coordinado por el Area de Control Integral (ACI) para evitar largas colas y congestionamiento en los pasos fronterizos Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, que son administrados por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El ACI está integrado por Migraciones de Argentina y de Uruguay, Aduana, ARCA de Argentina y de Uruguay; Gendarmería Nacional de Argentina; Prefectura Uruguaya y la CARU, quienes coordinaron el operativo de tránsito y seguridad para asistir a los pasajeros en ambos puentes.

No obstante, será el paso fronterizo del puente Internacional General Artigas el más concurrido para pasar al Uruguay a presenciar la misa que oficiará el papa en el Parque París Londres, este sábado desde las 10 de la mañana. Recordemos que las puertas del parque se abrirán a las 5:30 de la mañana y se cerrarán a las 8:15. El ingreso del pontífice al predio se espera para las 9:30.

¿Cuántas casetas están habilitadas para la atención de vehículos particulares en el paso fronterizo Colón-Paysandú?

Migración Uruguaya contara con habilitación de 16 casetas distribuidos de la siguiente manera: ocho puestos en primer y segunda caseta, dos puestos por carril para la atención de vehículos particulares. En la tercera caseta se dispone de seis puestos, tres por carriles, para atender ómnibus de empresa de transporte, y dos puestos en oficina de encargado de guardia en edificio central de la puerta que da al norte.

A través del uso del código QR se puede acceder a toda la información migratoria necesaria para la presentación de documentación, tanto para turistas como para las excursiones.

¿Qué medidas se tomarán para acelerar los tiempos de los trámites migratorios y evitar la congestión del tránsito sobre el puente Internacional?

Gendarmería realizará control de documentación para agilizar el trámite de vehículos de pasajeros en la Sección “Colón” en la RN 135, Km 11,5 donde se solicitará el apoyo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a los fines que ingresen al ACI la totalidad de transportes de pasajeros sin novedades viales, facilitando con ello la operatividad. En tanto, personal de la misma fuerza de seguridad nacional realizará un dispositivo de Seguridad Vial en territorio argentino en la cabecera del puente a los fines de regular el tránsito vehicular y evitar que se estacione sobre el puente. Asimismo, el operativo también alcanza a la rotonda próximo a la ruta RN 14 y RN 135 (KM 0), a los fines de optimizar el tránsito que circula hacia el puente Internacional General Artigas y hacia Colón.

Por otro lado, La Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos y la Dirección de Tránsito Municipal de Colón, colaborará en las actividades viales y el ordenamiento del tránsito.

En tanto, la Prefectura Uruguaya, contará con personal de apoyo para aduanas, migraciones en los pasos de frontera en el ACI.

¿Habrá puestos de hidratación en caso de que se formen largas colas de vehículos para pasar a Paysandú?

Se dispone de puestos de hidratación en el ACI, como también la disposición de grúa y ambulancia en caso de ser necesario y Bomberos Voluntarios de Colón. A su vez la CARU facilitará baños químicos en la Ruta Nacional 135 para los usuarios que tengan que realizar filas.

¿Qué sucederá con el tránsito de carga durante las horas pico del tránsito vehicular?

Se solicitó a las empresas transportistas/agentes de transportes aduaneros y despachantes de aduanas planificar los viajes durante los días 5 al 7 de noviembre, para que las empresas transportistas de cargas generales y peligrosas cuenten con información sobre la veda del trasporte de carga, para que no ingresen al ACI, al preverse un intenso flujo de transporte de pasajeros, durante el 5 al 7 de noviembre.