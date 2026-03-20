Cocaína, marihuana, balanzas y celulares: procedimientos por narcomenudeo en zona norte de Gualeguaychú

En el marco de una causa por narcomenudeo, personal policial llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Gualeguaychú, en una nueva acción concreta contra el microtráfico de estupefacientes en la región.

Los procedimientos se realizaron entre calles Clavarino y Montiel y Clavarino y Misiones, zona norte de la ciudad.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes, en el marco del Legajo OGA N° G-421/25 e IPP N° 197625, y se desarrollaron durante la jornada del jueves, extendiéndose desde la tarde hasta horas de la noche.

El operativo fue el resultado de un trabajo sostenido y coordinado entre la Justicia y las fuerzas policiales, con la intervención de las Divisiones Drogas Peligrosas de Gualeguaychú y Gualeguay, junto a los Grupos Especiales de Gualeguaychú y Rosario del Tala, quienes tuvieron a su cargo la misión táctica que permitió el ingreso por irrupción, modalidad autorizada para este tipo de delitos, garantizando así la eficacia y seguridad del procedimiento.

Como resultado, se procedió al secuestro de plantas de Cannabis Sativa, dosis de clorhidrato de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, una balanza digital y teléfonos celulares, elementos que guardan directa relación con la comercialización al menudeo.

En el lugar fueron identificadas cuatro personas mayores de edad —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron supeditadas a la causa, no registrándose detenciones hasta el momento.

Este tipo de procedimientos se enmarca en la política de persecución del microtráfico, reforzando la presencia policial y el trabajo investigativo en territorio, con el objetivo de desarticular puntos de venta y llevar respuestas concretas a la comunidad.