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Guale Hospital Centenario

Se desarrolló una nueva capacitación para médicos y enfermeros de Terapia Intensiva

Este jueves en el Auditorio del Hospital Centenario se llevó a cabo la presentación de un protocolo para el manejo de la diarrea en la Terapia Intensiva.

11 Jun, 2026, 17:42 PM

La implementación de protocolos basados en evidencia permite unificar criterios de actuación, optimizar la atención de los pacientes y fortalecer la seguridad en el ámbito de los cuidados críticos.

 

La diarrea en pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva representa un desafío frecuente que puede impactar en la evolución clínica, el estado nutricional y la calidad de los cuidados. Por ello, contar con herramientas y lineamientos claros resulta fundamental para su abordaje oportuno y adecuado.

 

La misma contó con la presencia de médicos de la Unidad de Terapia Intensiva y enfermeros de toda la institución, que participaron de esta instancia de presentación e intercambio sobre el nuevo protocolo.

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