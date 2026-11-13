Realizarán controles gratuitos de la vista para prevenir la ceguera por diabetes: cómo acceder

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) llevará adelante este viernes 13 de noviembre la 26.ª edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, una iniciativa destinada a detectar de manera temprana la retinopatía diabética, una enfermedad ocular que puede provocar pérdida de visión e incluso ceguera.

Durante la jornada, cientos de médicos oftalmólogos atenderán de manera gratuita a personas con diabetes en 127 centros públicos y privados distribuidos en distintos puntos de Argentina.

La atención será por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo. Los interesados podrán consultar las sedes participantes y sus respectivos horarios en la página oficial: www.oftalmologos.org.ar/diabetes2026.

La campaña consiste en la realización de un examen de fondo de ojo, rápido e indoloro, mediante la aplicación de gotas que dilatan las pupilas y permiten al especialista observar la retina y otras estructuras internas del ojo.

Una vez finalizado el estudio, el profesional informará al paciente sobre su estado de salud visual y, en caso de detectar alguna alteración, indicará los pasos a seguir.

Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta los pequeños vasos sanguíneos de la retina como consecuencia de niveles elevados de glucosa en sangre durante períodos prolongados.

Uno de sus principales riesgos es que generalmente no presenta síntomas en sus etapas iniciales, por lo que una persona puede desarrollar la enfermedad sin advertir cambios en su visión.

Según datos de la Sociedad Argentina de Diabetes citados por los organizadores, alrededor de cuatro millones de personas padecen diabetes en Argentina, aunque muchas desconocen su condición.

Desde el inicio de esta campaña, en 1999, se realizaron controles gratuitos a casi 50.000 pacientes. De ese total, el 40% presentó lesiones compatibles con retinopatía diabética, mientras que el 9% tenía formas avanzadas de la enfermedad y debió ser derivado para recibir tratamiento.

Por este motivo, los especialistas recomiendan que las personas con diabetes realicen un control oftalmológico con examen de fondo de ojo al menos una vez al año, incluso cuando no presenten molestias visuales.

Cómo participar de los controles gratuitos

La campaña está destinada exclusivamente a personas con diabetes y no tiene costo. Los pacientes podrán acercarse directamente a cualquiera de las sedes participantes, donde serán atendidos por orden de llegada.

El examen dura apenas unos minutos, aunque debido a la dilatación de las pupilas es posible experimentar visión borrosa durante aproximadamente una hora. Por esta razón, se recomienda no conducir vehículos inmediatamente después del control.

También se aconseja que los adultos mayores y las personas con dificultades de movilidad concurran acompañados.

La iniciativa será coordinada por el doctor Guillermo Iribarren, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán, y contará con la participación voluntaria de profesionales de todo el país.

La lista completa de los 127 centros de atención y sus horarios está disponible en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2026.

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