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Guale SALUD MENTAL

Capacitaron a profesionales del Hospital sobre la guardia de Salud Mental

Este jueves se realizó en el auditorio del nuevo edificio del Hospital Centenario un nuevo Ateneo Hospitalario, denominado “El dispositivo de guardia: cambios y desafíos”.

8 Oct, 2026, 17:41 PM
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La jornada tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre los equipos de salud en torno al funcionamiento del dispositivo de guardia y los desafíos que atraviesa en el contexto actual. La actividad permitió compartir experiencias y perspectivas vinculadas al trabajo cotidiano de los profesionales que forman parte de los equipos de atención.

 

El ateneo estuvo organizado por la Residencia de Salud Mental Comunitaria (RISaMC) y contó con las exposiciones de la Lic. Sofía Narcotti, la Lic. Juliana Peruzzo, el Med. Walter Martínez y la Med. Oriana Ferreyra, quienes estuvieron a cargo del desarrollo de la propuesta.

 

La actividad estuvo dirigida a profesionales de todas las especialidades del Hospital Centenario, promoviendo la participación interdisciplinaria y el intercambio de conocimientos entre quienes desarrollan su tarea en los distintos espacios de atención.

 

Los ateneos hospitalarios constituyen una instancia de formación y actualización para los equipos, al mismo tiempo que permiten poner en común experiencias de la práctica cotidiana y generar espacios para analizar diferentes situaciones que atraviesan el trabajo sanitario.

 

En este sentido, desde el Hospital Centenario se continúa promoviendo la realización de estos encuentros como parte de las estrategias de capacitación, formación y fortalecimiento de los equipos de salud, articulando el trabajo de las residencias con el Comité de Docencia e Investigación de la institución.

 

La jornada se desarrolló con la participación de integrantes de distintos equipos del Hospital, reafirmando la importancia de contar con espacios de formación continua y construcción colectiva de conocimientos dentro de la institución.

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SALUD MENTAL PROFESIONALES Hospital Centenario

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