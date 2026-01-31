Detuvieron a un joven tras ser perseguido por vecinos en la vía pública

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00, cuando personal de Comisaría Novena fue comisionado inicialmente a la zona de Romani y Teresa Margalot, donde se alertaba sobre la presencia de un individuo que estaría saltando tapiales de viviendas. En el lugar, una mujer manifestó que su pareja y otros vecinos habían salido a perseguir a un sujeto con esas características, quien se dirigía hacia el sector de Plaza 21 de Septiembre.

Ante esta situación, los efectivos se trasladaron rápidamente hacia ese punto y, al llegar a la intersección de Río Gallegos y 2 de Abril, observaron a un joven que coincidía plenamente con la descripción aportada, siendo perseguido por cinco o seis personas.

De inmediato, el personal policial procedió a la aprehensión del joven, retirándolo de la zona para evitar mayores incidentes. Posteriormente, fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición del Fiscal en turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Temas POLICIALES