 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven tras ser perseguido por vecinos en la vía pública

Un joven de 20 años fue aprehendido en la mañana del sábado, luego de un procedimiento policial realizado en inmediaciones de Río Gallegos y 2 de Abril, tras un aviso recibido por el Comando Radioeléctrico.

31 Ene, 2026, 16:12 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00, cuando personal de Comisaría Novena fue comisionado inicialmente a la zona de Romani y Teresa Margalot, donde se alertaba sobre la presencia de un individuo que estaría saltando tapiales de viviendas. En el lugar, una mujer manifestó que su pareja y otros vecinos habían salido a perseguir a un sujeto con esas características, quien se dirigía hacia el sector de Plaza 21 de Septiembre.

 

Ante esta situación, los efectivos se trasladaron rápidamente hacia ese punto y, al llegar a la intersección de Río Gallegos y 2 de Abril, observaron a un joven que coincidía plenamente con la descripción aportada, siendo perseguido por cinco o seis personas.

 

De inmediato, el personal policial procedió a la aprehensión del joven, retirándolo de la zona para evitar mayores incidentes. Posteriormente, fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición del Fiscal en turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso