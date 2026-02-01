 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale

Despistó un auto en Ruta 12, tras reventón de un neumático trasero

Fue al mediodía de este domingo. Un hombre que viajaba con su nieto fue hospitalizado.

1 Feb, 2026, 18:15 PM

Un vehículo que viajaba desde Chajarí hacia Buenos Aires despistó en el kilómetro 141 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Ibicuy. Fue al mediodía de este domingo. El conductor resultó con lesiones y fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

Datos del accidente:

 

Siniestro vial ocurrido en la Autovía N°12 kilómetro 141, aprox. Entre Ríos a Buenos Aires, a las 12:00HS - Vehículo involucrado: HIUNDAY CVR conducido por un hombre y acompañaba su nieto con domicilio en Chajarí ER ( el conductor con lesiones).

 

- Descripción del incidente: al momento del siniestro, el vehículo circulaba desde su domicilio.y se dirigía a BS AS al parecer por un reventón neumático trasero pierde el control y termina chocando alambrado y un árbol.

 

- Bomberos Voluntarios de Ceibas: Una dotación a bordo del móvil N° 24 que llegó al lugar, Personal de bombero, personal y ambulancia del Centro del Hospital Eva Duarte Ceibas que atendió al conductor que presentaba lesiones y fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, también personal de policía de Ceibas, Gendarmería Vial Ceibas, Caminera Brazo Largo. vehículo seguridad vial del concesionario, quedando a la espera un auxilio que mandaba la empresa vial para retirarlo del lugar.

 

-Trabajaron en el lugar

- Policía de Ceibas

-Gendarmeria Vial Ceibas

-Ambulancia Hospital Eva Duarte. Ceibas

-Auxilio mandado por el corredor vial

La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó a las 13:44Hs.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso