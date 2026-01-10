Emprendedores y Salud: se viene una nueva edición de la Feria Comunitaria Norte

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer diversos puestos con una variada oferta de productos elaborados por emprendedores de la ciudad: panificaciones artesanales, indumentaria, artesanías y otras producciones locales. La feria representa una oportunidad concreta para visibilizar el trabajo de los productores del barrio y fomentar el consumo en circuitos cercanos y solidarios.

La propuesta se completa con sorteos, presentaciones de artistas invitados y música en vivo, creando un ambiente festivo, recreativo y familiar ideal para disfrutar junto a amigos y seres queridos.

Además, como en cada edición, se contará con un stand dedicado a la promoción y prevención de la salud, donde el equipo del CAPS Cuchilla brindará información, orientación y acciones de concientización sobre hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar.

Municipalidad de Gualeguaychú