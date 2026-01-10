 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PLAZA SAN MARTÍN

Emprendedores y Salud: se viene una nueva edición de la Feria Comunitaria Norte

El Gobierno de Gualeguaychú invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Comunitaria Norte, que se llevará a cabo este domingo 11 de enero de 18 a 22 horas en la Plaza San Martín.

10 Ene, 2026, 11:51 AM

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer diversos puestos con una variada oferta de productos elaborados por emprendedores de la ciudad: panificaciones artesanales, indumentaria, artesanías y otras producciones locales. La feria representa una oportunidad concreta para visibilizar el trabajo de los productores del barrio y fomentar el consumo en circuitos cercanos y solidarios.

 

La propuesta se completa con sorteos, presentaciones de artistas invitados y música en vivo, creando un ambiente festivo, recreativo y familiar ideal para disfrutar junto a amigos y seres queridos.

 

Además, como en cada edición, se contará con un stand dedicado a la promoción y prevención de la salud, donde el equipo del CAPS Cuchilla brindará información, orientación y acciones de concientización sobre hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

PLAZA SAN MARTÍN EMPRENDEDORES DOMINGO PROPUESTA VECINOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso