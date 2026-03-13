La Copa Gualeguaychú cerró su fase de grupos y definió los cuartos

La tercera y última fecha había comenzado el miércoles con las clasificaciones de La Vencedora y Aldea San Antonio, que se sumaron a Central Entrerriano, Pueblo Nuevo, Unión del Suburbio y Juventud Unida entre los mejores del torneo.

Anoche se disputaron los dos encuentros restantes que terminaron de completar el cuadro de clasificados.

En el primer partido de la jornada, Sarmiento logró una contundente victoria por 4 a 0 ante Juventud y Ferrocarriles Unidos, resultado que le permitió quedarse con el boleto a los cuartos de final del certamen.

Más tarde, en el cierre de la fase de grupos, Defensores del Oeste protagonizó una gran actuación y goleó 5 a 0 a Atlético Sur, asegurando su clasificación a la próxima instancia.

El encuentro tuvo además un condimento especial, ya que ambos clubes cuentan con el acompañamiento de Joan Fleitas Propiedades como sponsor principal. Desde la inmobiliaria celebramos poder acompañar a dos equipos que forman parte activa del fútbol local y que atraviesan momentos importantes en su crecimiento deportivo.

En el caso de Defensores del Oeste, el club se prepara para una temporada especial, ya que volverá a disputar la Divisional A del torneo oficial de la Liga Departamental de Fútbol, luego de haber logrado el ascenso la temporada pasada.

Por su parte, Atlético Sur atraviesa una etapa histórica, ya que este es el primer año en el que el club participa en la liga con plantel de primera división, tras sumarse recientemente a la competencia oficial. En la Copa Gualeguaychú tuvo un debut positivo, con un empate y una derrota, mostrando buenos pasajes de juego en sus primeras presentaciones en el certamen.

Desde Joan Fleitas Propiedades reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y apoyar al deporte de la ciudad, respaldando a clubes que trabajan día a día para crecer dentro del fútbol local.

Con estos resultados, Sarmiento y Defensores del Oeste se sumaron al grupo de clasificados y quedó confirmado el cuadro completo de los cuartos de final.

Posiciones finales

Grupo A: Pueblo Nuevo 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.

Grupo B: Central Entrerriano 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.

Grupo C: Unión del Suburbio 6, Deportivo Urdinarrain 3 y Deportivo Gurises 0.

Grupo D: La Vencedora 6, Independiente 3 y Sud América 0.

Grupo E: Juventud Unida 6, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.

Grupo F: Aldea San Antonio 6, Defensores del Sur 3 y Sporting 0.

Grupo G: Sarmiento 3, Black River 3 y Juventud y Ferrocarriles Unidos 3.

Grupo H: Defensores del Oeste 4, Juventud Urdinarrain 2 y Atlético Sur 1.

Cuartos de final

Pueblo Nuevo vs. Defensores del Oeste

Central Entrerriano vs. Sarmiento

Unión del Suburbio vs. Aldea San Antonio

La Vencedora vs. Juventud Unida

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