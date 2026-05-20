Invitan a postular para “Servidores Comunitarios Destacados 2026”

Hasta el 18 de junio, Rotary Gualeguaychú Oeste recibe postulaciones para el reconocimiento a Servidores Comunitarios Destacados.

Se trata de la novena convocatoria abierta de esta distinción para quienes ponen su esfuerzo y dedicación al servicio de los demás, en forma desinteresada, en consonancia con el principio rotario “Dar de sí antes de pensar en sí”.

Mediante este reconocimiento, iniciado en 2009 por Rotary Gualeguaychú Oeste, se busca transmitir los valores de Rotary Internacional, destacando el compromiso y la excelencia puestas al servicio de los demás, de manera sostenida en el tiempo, revalorizando el liderazgo y servicio en pos del bien común, la equidad y el progreso.

Postulaciones

La nominación se efectiviza a través de una nota, nominando a uno o más vecinos y organizaciones no gubernamentales de la ciudad de Gualeguaychú, detallando las razones que, a juicio del proponente, justifiquen el otorgamiento de tal distinción, así como todos los elementos disponibles que permitan acceder a un mayor conocimiento de las actividades que desarrolla.

Este reconocimiento cuenta con un reglamento, el cual establece que la elección de los servidores destacados se hace por medio de un jurado, integrado por la actual presidente de Rotary Gualeguaychú Oeste junto a vecinos, que no son rotarios, y poseen una reconocida trayectoria. Se seleccionarán un máximo de 6 Servidores destacados.

Pueden ser nominadas todas aquellas personas nacidas en Gualeguaychú o que hayan desarrollado actividades dignas de ser reconocidas en la ciudad, por un término de residencia mayor a cincos años. También pueden solicitarse homenajes póstumos.

No se volverá a destacar a personas/instituciones que ya han recibido este reconocimiento en ediciones anteriores.

La nominación deberá hacerse llegar hasta el 18 de junio al correo electrónico [email protected], según el reglamento vigente, el cual puede solicitarse previamente. Por consultas, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 1563-2034.

Servidores Comunitarios ya destacados

Desde el año 2009 numerosos vecinos han sido destacados por Rotary Gualeguaychú Oeste en ocho oportunidades:

2009: Marta Alazard, Leonardo Angeramo, Carmen Guevara, Barlo de Caballero, Nilda Benítez, Renee Bortairy, Cristina Bottani, Elvira Bugnone, Malvina Carraza, Justa Ferreira, Guardería Nazaret (plantel), Delia Martinelli, Norma Odriozola, Adolfo Otero, Ester Paas, Julio Romani y María Inés Urdampilleta.

2010: Carlos María Alazard, Carlos Almeida, Manuel Almeida (póstumo), Alicia Antúnez, Cristina Araujo, Teresa Bogao, Néstor Davico, Juan Pablo Martinolich, Mario Frutos, Roque Luciano García, Berta Giménez, Ramón Lon, Susana Mosto, Eduardo Ramírez, Pablo Recchia, Delia Reynoso, Alejandra Sack, Rosana Cafferata, María del Carmen Santos y Susana Villamonte.

2011: Imelda Cigliutti, Raúl Almeida, Carolina Boglacino, María Marta Bruzzoni, Mary Furlong, Claudio Carmona, Emilia Nelly Coacci, Daniel Hernández, Stella Manzo, Mercedes Pérez y Cecilia Trigos.

2013: Hermanas Franciscanas Francisca Chinzani, Estela Sachs y Teresa del Carmen Gallardo; Susana Garro, Gustavo Chesini, Viviana Romero, Sergio Villalba, Néstor Ríos, María de los Ángeles Suárez, Margarita Ugarte, Marta Fernández de la Puente, Evangelina García Blanco, Silvina Espandrio y ex rotario Jorge Cergneux (homenaje especial póstumo).

2015: Nicolás Alippi, Dardo Caraballo, Enrique Castiglioni, Camilo Daneri (póstumo), Miguel Gandolfo, Fátima Liliana Pereyra, Rosa Majul, MTB Gualeguaychú, Andrés Eduardo Ocampo, Loli Piaggio, Andrés Rivas (póstumo), Micaela Rodríguez y María Elena Taibo de Dacal.

2018: Dora Pesce de Spoturno, Silvina Carré, Andrea Kesselman, Margarita Medrano, Ingrid Alurralde, Arturo “Boyero” Ronconi. Y mención especial otorgada por el Jurado a Meyi Carraza.

2022: Nicolás Bozzani, Dora Gómez de Del Río, María Gabriela Borrajo, Daniela Elgue y César Gómez.

2024: Francisco Sobral, Graciela Área y Ernesto “Tito” Bernigaud, Javier Asín, Lalcec Gualeguaychú y Carolina Almada, Equi-Pato Gchú., y Orientación para la Joven Gualeguaychú (OPJ).

Entrega de distinciones

El acto de reconocimiento a los Servidores Comunitarios Destacados será el viernes 26 de junio a las 19 horas en el Centro Municipal de Convenciones, en el Parque de la Estación