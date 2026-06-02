Hoy es el Día del Bombero Voluntario

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú reconoce la labor de quienes, con vocación, compromiso y entrega, dedican su tiempo al servicio de la comunidad.

Detrás de cada salida de emergencia, capacitación y guardia, hay hombres y mujeres que eligen estar presentes cuando más se los necesita, sosteniendo una tradición de solidaridad y servicio que forma parte de la identidad de nuestra ciudad.

Este reconocimiento se hace extensivo a los integrantes del Cuerpo Activo, Reservistas, Comisión Directiva y a todas aquellas personas que, a lo largo de la historia institucional, contribuyeron a construir y fortalecer esta querida institución, que se encamina a celebrar sus 60 años de servicio ininterrumpido a la comunidad de Gualeguaychú.