3J Ni una menos: “Esta fecha no es de ninguna institución, pertenece a toda la sociedad”

“Son fechas que nos conmueven y han dejado de pertenecer al Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo, sino que pertenecen a la sociedad”, expresó en relación a la fecha que conmemora al movimiento Ni una menos, sobre los casos de femicidios en la Argentina.

Baima pidió a la comunidad a formar parte activa de la concientización sobre la violencia. “Hay que llamar a las cosas por su nombre. La muerte de una mujer es un Femicidio. Llamar al hecho con las palabras justas y apropiadas permite que las personas puedan disociar y aprender, es cultura del conocimiento. La educación es fundamental”, explicó.

Respecto al trabajo que realizan desde la oficina de la Mujer en la provincia, Baima subrayó que se trabaja en la recopilación de estadísticas, para formar una base de datos.

“Desde la oficina de Entre Ríos trabajamos con el Registro Nacional de Femicidios, es una tarea que se hace recopilando datos, a través del Ministerio Público Fiscal. No todas las muertes de mujeres son femicidios, eso también hay que decirlo”.

En el último año, se contabilizaron en la provincia, dos muertes por femicidio, y una muerte vinculada a la violencia de género, sobre el hijo de la víctima.

Asimismo, Baima recordó que en un principio el relevamiento se hacía en base a los datos que surgían desde los medios de comunicación, hasta que pudo ser formalizado con datos oficiales.

“Hay diversos factores que nos permiten visibilizar a partir de esto, una política pública de nuevas leyes, del poder legislativo, de nuevas directivas o de aportes económicos. Hay muchísimas aristas que se pueden tomar a partir del registro, para mejorar la situación”, expresó.

En este proceso, se agregaron más detalles sobre cada situación, como el impacto en las familias, en los hijos y se analizó la situación de menores que quedaron sin la contención de una familia.