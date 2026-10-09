Así funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ante el fin de semana largo, el Gobierno de Gualeguaychú informa los días y horarios de funcionamiento de los servicios municipales, así como las modificaciones en la atención al público.

Recolección de residuos

La recolección domiciliaria se realizará con normalidad, respetando los recorridos y horarios establecidos para cada sector de la ciudad.

Durante las tres jornadas, el cronograma será el siguiente:

Sábado 10 de octubre: recolección de residuos inorgánicos en el turno diurno, con recorridos a partir de las 6 h.

Domingo 11 de octubre: recolección de residuos inorgánicos en el turno nocturno, con recorridos a partir de las 20 h.

Lunes 12 de octubre: recolección de residuos orgánicos en ambos turnos, con recorridos que comienzan a las 6 y a las 20 h.

Los residuos patogénicos domiciliarios se retiran todos los días y deben colocarse en bolsas separadas, identificadas con una marca de color rojo.

Se recuerda que los residuos orgánicos incluyen restos de alimentos, cáscaras, yerba, café y hojas, mientras que los inorgánicos comprenden plásticos, papeles, cartones, vidrios aislados, latas, tetrabrik y textiles.

Puntos Verdes

Los tres Puntos Verdes de la ciudad permanecerán abiertos durante todo el fin de semana largo, con los siguientes horarios:

Sábado 10: de 7 a 19 h.

Domingo 11: de 8 a 18 h.

Lunes 12: de 7 a 19 h.

Las estaciones se encuentran ubicadas en Tropas y Presidente Perón, boulevard Martínez y Maestra Torrilla, y calle 504 y Mosto.

En estos espacios se pueden disponer residuos que no son retirados mediante la recolección domiciliaria, como restos de poda, escombros, muebles en desuso, neumáticos, chatarra y otros materiales voluminosos. Los vecinos deberán depositarlos en los contenedores correspondientes, de acuerdo con las indicaciones del personal de cada estación.

Cementerio Norte

El Cementerio Norte mantendrá su funcionamiento habitual durante las tres jornadas. El predio permanecerá abierto el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, de 7 a 19 h, para permitir el ingreso de quienes deseen visitar a sus seres queridos.

Atención administrativa y servicios de salud

El lunes 12 de octubre no habrá atención al público en las dependencias administrativas del Gobierno de Gualeguaychú, debido al feriado nacional.

Del mismo modo, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados durante esa jornada.

La atención administrativa y el funcionamiento habitual de los CAPS y CIC se retomarán el martes 13 de octubre.