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Guale POLICIALES

Arrojó piedras a policías en la Costanera y terminó detenido

Un hombre fue detenido en la noche del viernes luego de protagonizar un episodio de violencia contra efectivos policiales en la zona de la Costanera, a la altura de Colombo y Patico Daneri.

4 Abr, 2026, 13:45 PM

El hecho ocurrió mientras personal de la Sección Cuerpo y Guardia realizaba recorridas preventivas y fue alertado por la presencia de un individuo que molestaba a transeúntes en el sector.

 

Al intentar identificarlo, el hombre reaccionó de manera hostil, insultando a los uniformados. La situación escaló cuando, al retirarse del lugar, comenzó a arrojar piedras contra el personal policial, generando una situación de riesgo.

 

Ante esta conducta, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo en el lugar. Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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