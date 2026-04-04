Arrojó piedras a policías en la Costanera y terminó detenido

El hecho ocurrió mientras personal de la Sección Cuerpo y Guardia realizaba recorridas preventivas y fue alertado por la presencia de un individuo que molestaba a transeúntes en el sector.

Al intentar identificarlo, el hombre reaccionó de manera hostil, insultando a los uniformados. La situación escaló cuando, al retirarse del lugar, comenzó a arrojar piedras contra el personal policial, generando una situación de riesgo.

Ante esta conducta, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo en el lugar. Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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