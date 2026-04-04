Gualeguaychú refuerza la salud pública con una masiva vacunación antirrábica en Plaza Urquiza

La ciudad de Gualeguaychú llevó adelante este jueves 2 de abril, feriado nacional, una nueva jornada de vacunación antirrábica en Plaza Urquiza, frente al edificio municipal. La actividad se desarrolló entre las 10 y las 13 horas, con una destacada participación que permitió inmunizar a más de 200 perros y gatos.

Desde la Subsecretaría de Ambiente, su titular Ivana Zecca subrayó la importancia de sostener estas campañas: “La vacunación antirrábica es una herramienta fundamental para el cuidado del ambiente y de toda la comunidad. Estas acciones no solo protegen a los animales, sino que también previenen enfermedades que pueden afectar a las personas. Es una política sostenida por el gobierno municipal de Gualeguaychú que apunta a mejorar la calidad de vida de la población”.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno municipal para fortalecer la prevención de enfermedades zoonóticas, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y la protección de la salud pública.

En esa línea, se recuerda que la campaña tendrá continuidad el próximo lunes en la Facultad de Bromatología de la UNER, en el Polo Educativo, donde se desarrollará un nuevo operativo entre las 11 y las 16 horas, con la participación de estudiantes de Veterinaria.

Podrán asistir mascotas mayores de 5 meses de edad, en buen estado de salud y sin tratamientos médicos en curso. Además, deberá haber transcurrido un mínimo de 21 días desde la aplicación de cualquier otra vacuna. Los perros deberán concurrir con correa y collar, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadora o mochila. Cada animal deberá estar acompañado por una persona mayor de edad. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

Municipalidad de Gualeguaychú