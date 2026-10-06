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Guale EL TIEMPO

Anuncian inestable y posibles tormentas en Gualeguaychú para este miércoles

Se anticipa una alta posibilidad de lluvias durante la tarde y noche. Estaría inestable hasta el miércoles.

6 Oct, 2026, 09:54 AM
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El pronóstico meteorológico para Gualeguaychú indica que este miércoles se espera una jornada desapacible con condiciones de tormentas fuertes, con una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 16°C, con alta probabilidad de precipitaciones estimada en un 85% y vientos predominantes del norte a 13 mph.

 

El pronóstico para el miércoles indica una probabilidad de precipitaciones alta, con tormentas fuertes concentradas principalmente durante la tarde y noche.

 

Para el jueves, las condiciones cambiarán hacia un cielo mayormente nublado, con marcas térmicas que descenderán hasta los 14°C de mínima y una máxima de 19°C. Los vientos soplarán desde el sector sur a una velocidad aproximada de 12 mph y la probabilidad de lluvias se reducirá considerablemente al 15%.

 

De cara al inicio del fin de semana, el viernes continuará el tiempo húmedo e inestable con presencia de lluvias durante el día y cielo nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima, acompañadas por vientos del sureste a 13 mph y una probabilidad de precipitaciones del 55%.

 

Finalmente, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre se presentarán con condiciones más estables, predominando el cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Durante el fin de semana las temperaturas se mantendrán con mínimas de 12°C a 13°C y máximas estables en torno a los 19°C, con baja probabilidad de lluvias (10%) y vientos moderados del sur y sureste entre 9 y 10 mph.

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