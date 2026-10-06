Anuncian inestable y posibles tormentas en Gualeguaychú para este miércoles

El pronóstico meteorológico para Gualeguaychú indica que este miércoles se espera una jornada desapacible con condiciones de tormentas fuertes, con una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 16°C, con alta probabilidad de precipitaciones estimada en un 85% y vientos predominantes del norte a 13 mph.

El pronóstico para el miércoles indica una probabilidad de precipitaciones alta, con tormentas fuertes concentradas principalmente durante la tarde y noche.

Para el jueves, las condiciones cambiarán hacia un cielo mayormente nublado, con marcas térmicas que descenderán hasta los 14°C de mínima y una máxima de 19°C. Los vientos soplarán desde el sector sur a una velocidad aproximada de 12 mph y la probabilidad de lluvias se reducirá considerablemente al 15%.

De cara al inicio del fin de semana, el viernes continuará el tiempo húmedo e inestable con presencia de lluvias durante el día y cielo nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima, acompañadas por vientos del sureste a 13 mph y una probabilidad de precipitaciones del 55%.

Finalmente, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre se presentarán con condiciones más estables, predominando el cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Durante el fin de semana las temperaturas se mantendrán con mínimas de 12°C a 13°C y máximas estables en torno a los 19°C, con baja probabilidad de lluvias (10%) y vientos moderados del sur y sureste entre 9 y 10 mph.

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