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Guale Cultura

La ciudad contará con un espacio para promover libros de autores locales

La propuesta funcionará en el Mercado del Munilla y permitirá exhibir, difundir y comercializar obras de escritores de la ciudad. También se organizarán presentaciones, charlas y encuentros culturales.

18 Jul, 2026, 17:16 PM
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Próximamente se pondrá en marcha el Programa Municipal de Promoción y Difusión de Libros de Autores Locales, una iniciativa destinada a dar mayor visibilidad a la producción literaria de Gualeguaychú y generar nuevos espacios de encuentro entre escritores y lectores.

 

El programa, que estará bajo la órbita de la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú, contempla la instalación de un espacio especialmente acondicionado en el Mercado del Munilla, donde se exhibirán las obras aportadas por autores de la ciudad.

 

La ubicación permitirá acercar la producción literaria local tanto a la comunidad como a turistas y visitantes, especialmente durante los fines de semana y los períodos de vacaciones.

 

Los autores podrán optar por exhibir sus obras únicamente con fines de difusión o también ofrecerlas a la venta. En este último caso, cada autor establecerá el precio de sus ejemplares y las compras se realizarán mediante transferencia directa, sin intervención económica del Municipio. Además, se llevará un registro de las obras recibidas y vendidas para garantizar un adecuado control del stock.

 

El espacio también será sede de presentaciones de libros, firmas de ejemplares, charlas y otras actividades que favorezcan el vínculo directo entre los autores y el público. La propuesta prevé la realización de, al menos, un encuentro mensual.

 

Las actividades podrán contar con la participación de artistas de distintas disciplinas, como músicos, actores, pintores y talleristas, con el objetivo de acompañar las presentaciones literarias y ampliar la programación cultural del espacio.

 

Gualeguaychú cuenta con una amplia trayectoria literaria y con autores que representan distintos géneros y generaciones. La creación de este programa busca acompañar su trabajo y facilitar la difusión de obras que, en muchos casos, son editadas y financiadas por los propios escritores y encuentran dificultades para incorporarse a los circuitos comerciales tradicionales.

 

El programa tendrá una duración inicial de un año desde su lanzamiento. Una vez cumplido ese período, se evaluarán sus resultados y la posibilidad de darle continuidad.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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