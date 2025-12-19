Continúan las inscripciones para la Colonia Municipal de adolescentes

El Área de Juventud informó que continúa abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026, dirigida exclusivamente a jóvenes de entre 13 y 18 años inclusive.

Esta iniciativa forma parte de la tradicional Colonia Municipal que cada año reúne a cientos de gualeguaychuenses en distintos puntos de la ciudad para fomentar el juego, el deporte, la integración y el bienestar general.

Los interesados podrán retirar los formularios de inscripción en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas. También están disponibles directamente en el Área de Juventud, ubicada en calle 2 de Abril y Schachtel.

La Colonia Municipal es un espacio de disfrute y contención, con actividades recreativas, deportivas y formativas pensadas especialmente para esta franja etaria.

En las últimas semanas, la Secretaría de Desarrollo Humano avanzó en la planificación de la temporada, coordinando logística, transporte, alimentación y el acompañamiento de equipos técnicos y de salud.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3446 516675.