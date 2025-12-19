 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale COLONIA

Continúan las inscripciones para la Colonia Municipal de adolescentes

La propuesta del Área de Juventud es para adolescentes de entre 13 y 18 años. El objetivo es promover el deporte, la recreación y la integración social durante el próximo verano.

19 Dic, 2025, 10:34 AM

El Área de Juventud informó que continúa abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026, dirigida exclusivamente a jóvenes de entre 13 y 18 años inclusive.

 

Esta iniciativa forma parte de la tradicional Colonia Municipal que cada año reúne a cientos de gualeguaychuenses en distintos puntos de la ciudad para fomentar el juego, el deporte, la integración y el bienestar general.

 

Los interesados podrán retirar los formularios de inscripción en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas. También están disponibles directamente en el Área de Juventud, ubicada en calle 2 de Abril y Schachtel.

 

La Colonia Municipal es un espacio de disfrute y contención, con actividades recreativas, deportivas y formativas pensadas especialmente para esta franja etaria.

 

En las últimas semanas, la Secretaría de Desarrollo Humano avanzó en la planificación de la temporada, coordinando logística, transporte, alimentación y el acompañamiento de equipos técnicos y de salud.

 

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3446 516675.

Temas

COLONIA ADOLESCENTES AREA DE LA JUVENTUD

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso