Buscan garantizar que la ropa donada llegue a destino y no sea vendida

El sacerdote Oscar Bourlot, a cargo de la parroquia San Juan Bautista, agradeció la entrega de cuatro bolsos de consorcio con prendas de vestir y mochilas.

19 Dic, 2025, 10:06 AM

Los elementos donados, aclaró el sacerdote que habían sido secuestradas por el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

 

Se realizará un inventario para transparentar las donaciones y se trabajará conjuntamente con asistentes sociales de los CAPS, y adelantó que “mi prioridad es el asentamiento Los Espinillos y el otro que está al lado de Carrefour para la gente que está viviendo en situación muy precaria”.

 

Remarcó también que “tenemos que asegurar que llegue efectivamente a la gente, porque no es ropa para que la vendan, nuestra preocupación es que quien lo necesita lo tenga.

 

