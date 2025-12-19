Buscan garantizar que la ropa donada llegue a destino y no sea vendida

Los elementos donados, aclaró el sacerdote que habían sido secuestradas por el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Se realizará un inventario para transparentar las donaciones y se trabajará conjuntamente con asistentes sociales de los CAPS, y adelantó que “mi prioridad es el asentamiento Los Espinillos y el otro que está al lado de Carrefour para la gente que está viviendo en situación muy precaria”.

Remarcó también que “tenemos que asegurar que llegue efectivamente a la gente, porque no es ropa para que la vendan, nuestra preocupación es que quien lo necesita lo tenga.