El Gobierno de Gualeguaychú recuerda los derechos de los consumidores

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda a la comunidad cuáles son los derechos fundamentales que asisten a los consumidores en la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y fomentar relaciones de consumo responsables y equitativas.

Entre estos derechos se encuentra el acceso a productos y servicios que garanticen una vida digna, así como la protección de la salud y la seguridad en su uso. También se destaca la libertad de elección, que implica poder optar entre distintas alternativas con información clara sobre las condiciones de contratación.

Asimismo, los consumidores tienen derecho a recibir una reparación efectiva ante daños ocasionados por productos o servicios defectuosos, y a acceder a instancias de educación para el consumo que les permitan ejercer plenamente sus derechos.

La normativa vigente también reconoce el derecho a la representación para la defensa de intereses individuales y colectivos, el acceso a información cierta, clara y gratuita en todas las etapas de la relación de consumo, y el derecho a un trato digno, sin discriminación ni prácticas intimidatorias.

Finalmente, se subraya la importancia del derecho a un ambiente saludable, promoviendo prácticas de producción y prestación de servicios que minimicen el impacto ambiental.

