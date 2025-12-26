Antivero: “El sueldo del docente en Entre Ríos es de los más pobres del país”

“Entre Ríos es una de las provincias más pobres en lo que tiene que ver con el sueldo docente”, subrayó el dirigente, quien admitió que prefería una discusión salarial que se iniciara en diciembre, “lo que lleva a un escenario tenso”.

Antivero calificó al cierre del periodo como un “año complejo”, y entre las problemáticas, mencionó “la posible reforma previsional, el cierre de carreras, el transporte escolar…”.

En cuanto a las movilizaciones por posible cierre de institutos, dijo que el gobierno quedó en convocar a cada instituto para analizar la situación. “Entendemos que, al ver la reacción a lo largo de la provincia, hay una marcha atrás del gobierno”, indicó.

Acerca del transporte escolar, Antivero recordó que a mediados de año se eliminaron recorridos en varios departamentos, y si bien, se dio marcha atrás “en un marco de ajuste el tema podría volver a la agenda del gobierno”.