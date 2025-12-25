Investigan la agresión de un oficial del Servicio Penitenciario a su pareja

El hecho ocurrió el miércoles 24 en vísperas de navidad, donde estuvo involucrado un oficial del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, quien fue aprehendido en el domicilio por la Policía local.

En la casa, el oficial convivía con su pareja, también ella integrante del SPER. Ambos trabajan en la Unidad Penal 9 de El Potrero.

Fueron los vecinos quienes alertaron al 911 de la agresión de este hombre a su pareja. El hombre fue puesto a disposición del fiscal en turno y quedó detenido, con posterior declaración de imputado en las primeras 24 horas de rigor.

Al funcionario se lo despojó del arma reglamentaria y también se procedió al secuestro de su celular para su análisis. Se evalúa por parte de la Fiscalía otorgar botón antipánico a la víctima.

El funcionario recuperaría su libertad con medidas restrictivas de acercamiento a la mujer violentada.

El funcionario salió esposado por la Policía de una vivienda de calle San Luis, zona semicentro de Gualeguaychú.

La chica fue asistida por vecinos y una hermana que se hizo presente en el lugar. MÁXIMA supo que el Servicio Penitenciario reaccionó rápidamente con el pase a disponibilidad del agente y la quita del arma reglamentaria.