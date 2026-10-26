AGMER presenta la “Escuela Itinerante Entrerriana”, este martes en Plaza Urquiza

Se trata de “una jornada de encuentro, formación, debate y participación colectiva, para seguir visibilizando la lucha y los reclamos docentes”, señalaron a través de un comunicado.

El encuentro está previsto para este martes, desde las 9 horas, y se prevé su extensión hasta pasadas las 14 horas aproximadamente. Iniciará con una Conferencia de Prensa.

Cronograma:

09.30 - Panel de análisis de la Ley de Emergencia en Discapacidad Participan familias de personas con TEA.

09:50 - Ballet Raíces de mi Pueblo - Grupo de Bombos Latidos

10.10 - Charla a cargo de SADOP: Reforma laboral en la gestión privada

11.00 - Panel intersindical: construcción de la unidad ante los desafíos actuales para la clase trabajadora

12.00 - Experiencias de los Encuentros Plurinacionales de mujeres y diversidades como espacio de formación política para el fortalecimiento sindical con perspectiva de género.

13:15 - "Identidad Dúo" Jorge Santos Melo y Carlos Peralta. "Canciones de las Orillas"

13:30 - Panel: Análisis de la implementación de la Ley de Salud Mental. A cargo de la Asamblea de Salud Mental

14.00 - Charla: Reforma previsional, acceso a la salud. A cargo de AJER, la Asamblea de Adultos Mayores y la Secretaría de Jubilados de Agmer Gualeguaychú:

14.30 - Monte Raíz | Experiencia para contar sobre la vida en armonía con el monte y el cuidado del ambiente