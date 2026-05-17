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Guale BOMBEROS

Un auto se incendió por completo camino a Ibicuy y el conductor logró salir a tiempo

Un automóvil quedó completamente destruido por un incendio ocurrido en la madrugada de este domingo sobre el Acceso Nº 45, que conecta la Autopista 12 con la localidad de Ibicuy, en cercanías del Camping Oasis.

17 May, 2026, 20:23 PM

El hecho se registró alrededor de las 05:34, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el aviso y desplazó una dotación hacia el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron un Ford Focus envuelto en llamas.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 29 años, domiciliado en General Pacheco (Buenos Aires), quien logró salir del auto a tiempo y no sufrió lesiones.

 

Según relató el conductor, mientras circulaba comenzó a sentir olor a quemado y luego observó humo y fuego en la zona del tablero. A pesar de intentar controlar las llamas con un matafuego portátil, el incendio se propagó rápidamente y consumió la totalidad del rodado.

 

Bomberos trabajó con líneas de agua para extinguir el fuego, enfriar la estructura y evitar la propagación hacia los pastizales de la banquina, que también resultaron afectados.

 

En el operativo colaboró personal de Policía Caminera Brazo Largo, que realizó tareas de ordenamiento del tránsito en la zona.

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