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Recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Con la llegada de los días fríos, es fundamental revisar artefactos, ventilar los ambientes y evitar prácticas de riesgo para calefaccionar las viviendas de manera segura.

17 May, 2026, 16:18 PM

Con el descenso de las temperaturas y el mayor uso de estufas, calefones, braseros y otros sistemas de calefacción, el Gobierno de Gualeguaychú recuerda a la comunidad una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono dentro del hogar.

 

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso que no tiene olor, color ni sabor, por lo que no puede detectarse a simple vista. Se produce por la combustión deficiente de gas, leña, carbón, kerosene, nafta u otros combustibles, especialmente cuando los artefactos funcionan mal o los ambientes no cuentan con ventilación adecuada.

 

Para prevenir situaciones de riesgo, se recomienda:

  • Mantener siempre una ventilación permanente en los ambientes, aun durante los días de bajas temperaturas.
  • Revisar una vez al año los artefactos a gas y sus salidas al exterior con un gasista matriculado.
  • Controlar que las rejillas de ventilación no estén tapadas.
  • Verificar que la llama de los artefactos sea azul. Si se observa amarilla o anaranjada, puede indicar una mala combustión.
  • No utilizar hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar ambientes.
  • No dejar braseros, estufas a kerosene u otras fuentes de combustión encendidas durante la noche.
  • No encender motores de vehículos, grupos electrógenos u otros equipos a combustión en espacios cerrados o con ventilación insuficiente.
  • Evitar instalar calefones en baños o ambientes cerrados sin ventilación reglamentaria.

Los síntomas de una intoxicación pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, debilidad, sueño, confusión, pérdida de conocimiento o dificultad para respirar.

 

Ante la presencia de estos signos, es importante:

  • Abrir puertas y ventanas.
  • Apagar los artefactos que puedan estar generando la combustión.
  • Salir inmediatamente al aire libre.Solicitar asistencia médica de urgencia.
  • No permanecer dentro de la vivienda hasta que el lugar sea revisado y ventilado correctamente.

La prevención es la principal herramienta para evitar intoxicaciones. Antes y durante la temporada de frío, se recomienda prestar especial atención al estado de los artefactos, no improvisar sistemas de calefacción y sostener la ventilación diaria en todos los ambientes del hogar.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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