El fin de semana largo en Gualeguaychú tiene planes para todos

El deporte tendrá uno de los principales focos de atención con la definición del Campeonato Argentino Juvenil Femenino de Hockey sobre Patines. Tras varios días de competencia en el Polideportivo Norte, las finales de Copa de Plata y Copa de Oro se jugarán el día sábado 13, instancia que culminará con la ceremonia de premiación. La competencia reúne a dieciséis equipos provenientes de San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.

Durante el sábado 13 y domingo 14, a partir de las 13 horas, en los galpones del puerto, se vivirá la cuarta edición de Neo Freak, una de las convenciones temáticas más importantes de la región. La iniciativa contará con charlas, concursos de cosplay, espectáculos en vivo, espacios interactivos, invitados especiales, videojuegos, una muestra de vehículos Fiat 600 "Fititos", patio de artesanos, sector gastronómico y parque de diversiones, conformando una experiencia integral para públicos de todas las edades.

Asimismo, por la noche del sábado, El Show del Ángel será escenario de la denominada “Fiesta del Mundial”, una convocatoria pensada para acompañar la previa del debut de la Selección Argentina. La propuesta incluirá sorteos, entrega de más de mil camisetas, gorros, cotillón celeste y blanco.

La tradición también tendrá su lugar el domingo 14 con la realización de la "Fiesta Criolla" en el predio El Olivo, ubicado en calle de las Tropas 2815. Desde las primeras horas de la mañana se desarrollarán desfile tradicionalista, destrezas ecuestres, jineteadas, servicio de cantina, comidas típicas y un baile popular como cierre de la jornada.

Por otra parte, las ferias comunitarias volverán a ser protagonistas. El sábado 13, de 14 a 20 horas, la Plaza Belgrano recibirá la segunda edición de su encuentro de emprendedores, con más de cuarenta puestos de distintos rubros. Ese mismo día, la Plaza San Martín será sede de la "Feria Comunitaria Norte" entre las 14 y las 18 horas, incorporando espacios de comercialización, servicios integrales de salud, propuestas recreativas y actividades destinadas a las infancias. En tanto, el lunes 15 en el mismo paseo público, se desarrollará además la "Feria del Sol" desde las 13:30 hasta las 20 h.