Pueblo Belgrano ajusta detalles para la gran fiesta del Día de la Bandera

Desde la Dirección de Cultura de Pueblo Belgrano confirmaron que serán 34 los stands gastronómicos que ofrecerán distintas alternativas en los festejos del Día de la Bandera, que tendrá lugar en el predio de la curva el sábado 20 de Junio.

Asimismo, desde la Oficina de Empleo se dieron detalles de los 50 puestos que conformarán la Feria de Emprendedores y Artesanos, que serán distribuidos en un sector específico del predio.

Por otra parte, en los próximos días se confirmará la grilla de artistas que se presentarán en el escenario durante la jornada, dentro de los cuales se destacan el Coro de Alumnos de 4° Grado de la Escuela N°223 de Defensores del Oeste, los ballets de los Talleres de Folclore Municipal, tanto de jóvenes como de adultos mayores y el ballet Tupay Tusuna de provincia de Buenos Aires con más de 40 bailarines, en representación del grupo Malvinizar, compuesto por veteranos y familiares de excombatientes.

Cabe señalar que, en esta oportunidad, los festejos del Día de la Bandera tendrán una primera parte en la Plaza Belgrano, donde se realizará el izamiento de la Bandera Nacional y la colocación de una ofrenda floral en el busto de Manuel Belgrano, para dar paso luego al desfile cívico militar que se realizará sobe Avenida Fiorotto con la presencia de instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad e instituciones intermedias.

En el predio de la Curva de Fiorotto se realizará la promesa de Lealtad a la Bandera y desde el mediodía se vivirá una gran fiesta popular para celebrar una vez más el Día de la Bandera.

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