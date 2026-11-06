La Municipalidad reconstruye con hormigón el acceso este a Obras Sanitarias

El Gobierno de Gualeguaychú realiza el hormigonado de las losas de la nueva calzada del acceso este al predio de la Dirección de Obras Sanitarias. La intervención comprende una superficie de 500 metros cuadrados, que se encuentra en proceso de reconstrucción integral.

Este jueves, el hormigón fue distribuido sobre la superficie mediante un camión mezclador. Los operarios descargaron el material a través de una canaleta y lo extendieron con palas sobre la malla de acero que refuerza cada losa.

Esta etapa da continuidad a los trabajos previos, que incluyeron la demolición de la carpeta asfáltica existente y la ejecución de una base de hormigón H-17 de 10 centímetros de espesor. Sobre ella se construyen las losas armadas, de 20 centímetros de espesor, con hormigón H-25.

El sistema se completa con pasadores que permiten transferir las cargas entre paños contiguos y juntas destinadas a absorber los movimientos propios del material.

La elección del pavimento rígido permitirá disminuir el riesgo de ahuellamiento, es decir, la formación de deformaciones y surcos provocados por las ruedas de los vehículos pesados sobre las superficies asfálticas.

La nueva estructura incrementará la capacidad de soporte frente a cargas concentradas, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calzada y reducir los costos de mantenimiento.

Municipalidad de Gualeguaychú