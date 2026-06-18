Jovenes de Gualeguaychú llevaron adelante una jornada de limpieza por el Día del Ambiente

El plogging fue llevado a cabo por el grupo de adolescentes Interact Gualeguaychú Oeste y los jóvenes mayores de 18 años que integran Rotaract Gualeguaychú, acompañados por socios de los 2 clubes rotarios: Gualeguaychú y Gualeguaychú Oeste.

La propuesta de limpieza se desarrolló en el sector de la Costanera del Tiempo, y se enmarcó en las acciones del Día del Ambiente, tanto en la orilla del río Gualeguaychú como en el sector de mesas.

Equipados con pinches prestados por la Dirección de Espacios Verdes, los 17 participantes llenaron 7 bolsas de basura, conteniendo botellas, tapitas, bolsas y redes. Y muchas colillas de cigarrillos.

Como en cada edición, la jornada estuvo abierta a toda la comunidad. Las actividades de plogging se difunden por redes sociales y suelen realizarse los fines de semana por la tarde, invitando a vecinos de todas las edades a sumarse a esta propuesta de concientización ambiental.