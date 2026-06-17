Ruta 14: Tremendo choque entre un camión y una máquina vial en el puente sobre Arroyo Gualeyán

Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles, se produjo un tremendo siniestro vial en el kilómetro 66,5 de la Ruta Nacional 14, a unos 10 kilómetros al norte de Gualeguaychú, entre una máquina vial y un camión.

El móvil de RADIO MÁXIMA informó desde el lugar del hecho que los conductores de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital Centenario, con heridas de diversa consideración.

El hecho ocurrió a la altura del puente sobre el arroyo Gualeyán, en sentido hacia Gualeguaychú. La máquina vial habría estado reingresando a la ruta, cuando habría sido colisionado por el camión.

Tránsito asistido

Inicialmente se cortó el tránsito en forma total, y luego se dispuso tránsito asistido por una mano. Como consecuencia del siniestro, quedó mucho combustible sobre la ruta y también muchos vidrios y restos de los vehículos.

El comisario Miguel González, a cargo de la Comisaría Séptima de Gualeguaychú, informó en RADIO MÁXIMA que “los compañeros rescataron al conductor de la máquina vial, que se desvaneció y estaba muy golpeado. El camionero cayó hacia el arroyo y salió por sus propios medios”.

“Los dos circulaban norte sur por carril lento, y el camión colisionó a la máquina y ello originó que se rompieran las barandas. El maquinista sería de Santa Fe, y el camionero de Misiones”, agregó.

Tomaron intervención Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y la concesionaria vial, y llegó al lugar el fiscal de Gualeguaychú Facundo Álvarez.