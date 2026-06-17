Los ciclistas de Gualeguaychú son inesperados "personajes" del Mundial en Estados Unidos

Los gualeguaychuenses Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini se convirtieron en inesperados “personajes” del color del Mundial en Estados Unidos, como lo comprobaron al concurrir el partido entre Argentina y Argelia.

Miguel Silio dijo en RADIO MÁXIMA que “no estábamos preparados, hemos salido por todas las cadenas de Estados Unidos y la gente nos pide fotos como si fuéramos conocidos…”.

Los tres ciclistas fueron al partido invitados por el Embajador de Argentina, por su condición de cicloviajeros.

Sueño celeste y blanco

“La pasamos genial, también participamos del banderazo. El ingreso fue caótico, caminamos dos kilómetros para llegar, uno de los defectos en Estados Unidos es el transporte público”, contó Silio.

“Dentro de la cancha, todo celeste y blanco, no solo los argentinos, también los americanos. Messi se arrastró en la cancha, pero sacamos un buen resultado”, bromeó Miguel.

“Era muy gracioso y te dabas cuenta de los que no eran argentinos y tenían la camiseta, porque cuando salió Messi, se levantaron y se fueron de la cancha y quedamos solamente los argentinos…en la tribuna donde estábamos nosotros, había muchas autoridades y americanos de la zona. Fue muy emotivo, la hinchada argentina es muy especial y muy creativa, fue un partido particular, y ver a Messi en la plenitud física que está, sorprende y también ilusiona”.

Contó además que “hoy conseguimos un motorhome de un argentino que nos lleva hasta Dallas, son 900 kilómetros y podemos llevar las bicicletas. Si Argentina sale primero del grupo, iremos a Miami”.