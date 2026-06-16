Davico participará de una cumbre mundial, invitado por el gobierno de Israel

En ausencia del intendente Davico, del 22 al 26 de junio, el Ejecutivo municipal quedará a cargo del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

La asistencia del jefe comunal de Gualeguaychú en la 10° Conferencia MUNIWORLD, que se desarrollará los días 23 y 24 de junio en la ciudad de Tel Aviv, será cubierta en su totalidad por la Federación de Autoridades Locales de Israel y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, incluyendo pasajes, alojamiento y comidas, al tratarse de un invitado de honor.

La invitación al Intendente fue cursada por la Embajada de Israel en Buenos Aires, en nombre de Haim Bibas, alcalde de la ciudad israelí de Modi'in-Maccabim-Re'ut y presidente de la Federación de Autoridades Locales de Israel, quien extendió la convocatoria en el marco de este encuentro internacional que reúne a líderes locales de distintos países.

La Conferencia MUNIWORLD es un espacio de alto nivel impulsado por la Federación de Autoridades Locales de Israel que convoca a intendentes, alcaldes y referentes de gobiernos locales de todo el mundo, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, promover la cooperación internacional y fortalecer redes de trabajo entre ciudades. Bajo el lema de este año, “Forjando alianzas exitosas”, el encuentro abordará estrategias de desarrollo local, innovación en políticas públicas, seguridad urbana, tecnología aplicada a la gestión municipal y cooperación internacional entre gobiernos locales.

Desde el Gobierno local destacaron que la participación en este tipo de instancias internacionales permite enriquecer la agenda local a partir del intercambio con otras ciudades del mundo, sin que ello represente costo alguno para los vecinos de Gualeguaychú.