Este miércoles se presenta el Presupuesto Participativo Joven 2026

El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad al lanzamiento oficial de la edición 2026 del Presupuesto Participativo Joven (PPJ) para que los jóvenes locales transformen sus ideas en acciones concretas que beneficien de forma directa el bien común.

El encuentro formal se llevará a cabo mañana miércoles 17 de junio, a las 19:30 horas, en el salón del Honorable Concejo Deliberante (Yrigoyen 75). Durante la jornada, los equipos técnicos detallarán los objetivos, las etapas de evaluación y el cronograma definitivo dispuesto para la presentación de las propuestas.

Enmarcado bajo los lineamientos normativos de la Ordenanza n.° 12.992/2025, el Presupuesto Participativo Joven mantiene su estructura diferenciada dentro del esquema general de Presupuesto Participativo. Para este ciclo, se contempla:

- 23 millones de pesos: es la partida presupuestaria total asignada para financiar las iniciativas viables del año en curso.

- hasta 1 millón de pesos: representa el monto máximo de inversión que la administración local otorgará de manera individual a cada proyecto aprobado.

- entre 13 y 27 años: es el rango etario fijado para los jóvenes de la ciudad que deseen liderar, diseñar y presentar sus propuestas institucionales o comunitarias.

Durante el ciclo previo, se registró una masiva convocatoria que culminó con la aprobación y el financiamiento de 33 proyectos, los cuales dotaron de insumos tecnológicos, deportivos y mejoras de infraestructura de uso colectivo a diversas instituciones de Gualeguaychú.

Los interesados en conocer los requisitos específicos de inscripción o las instancias del cronograma del programa pueden acercarse a Punto Joven, ubicado en Gervasio Méndez 1104, de lunes a jueves de 8 a 16 h y los viernes de 8 a 14 h o telefonicamente a través del número 3446-516675.