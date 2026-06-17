“La primera vez que los conocí fue en el año 1987, cuando yo salí en el carnaval por primera vez, él me hizo un pantalón”, recordó Ayala. El taller se encontraba sobre calle Rivadavia, a la vuelta de Catedral. “Enterarnos de la noticia ayer fue fuerte, tenía 91 años y el decía no me voy a quedar para semilla”, recordó.

Sobre la primera vez que Ayala conoció a Juancho, contó que fue en el medio de los preparativos para salir en el carnaval. “Estaba en su máquina, con su pucho, cosiendo en pleno verano y me hizo un pantalón blanco. Fue la primera vez que lo conocí a Juancho, después lo seguí viendo en el carnaval, en la comparsa Kamarr y terminó saliendo en mi comparsa. Compartimos muchos momentos”, indicó.

Juancho Martínez, por su trayectoria y su impronta, fue reconocido como persona destacada en diferentes ciudades, en Entre Ríos, en Corrientes y también en Gualeguaychú.

Su aporte a la cultura local

Ayala lo describió como una persona que sabía desprenderse de lo material. Entre ellos donó mucho material que constituye patrimonio del carnaval. “Eso nos permitió hacer la muestra del Carnaval, y eso fue haciendo que la figura de Juancho fuera transformándose en vida, en una leyenda viva”, expresó.

Respecto a su trayectoria y sus inicios del transformismo, señaló además, que el artista “rompió todos los límites en la década del 60 y del 70. Dicen que se vistieron de mujeres. Cuando llegaron el baile estaba medio flojo y lo transformaron todo. El que hizo el baile les dijo que mañana los quería de nuevo ahí. Juancho era muy consciente de lo que hacía, pero sabía que estaba corriendo los límites. Le decía a la madre que si no volvía, que lo buscara en la comisaría porque sabía que iba a estar ahí”, subrayó.

Ayala finalmente destacó del querido Juancho, su postura y el impacto de su presencia.

“Juancho no pedía permiso, hacía. Era de esas personas que tienen el don para generar empatía en el otro, no iba al choque, tampoco andaba preguntando cómo quería que lo vieran. Fue construyendo una figura, era misterioso, glamoroso y elegante. El porte que tenía imponía una presencia, donde entraba Juancho se iluminaba el lugar, había una presencia escénica. Sabía como entrar y como sentarse. Su compañero eterno era el pucho”, recordó emocionado.

La despedida en redes sociales

Martín Ayala también dedicó conmovedoras palabras en las que despidió a un gran amigo.

"Con esta foto de la artista visual Paula Chesini Art y vestuario diseñado por Fabián Dumucet en el Teatro Gualeguaychú esperando para salir a escena en "Crónicas de Carnaval. Evocaciones del Ayer "quiero despedirte Juancho: Niño de 8 años alucinado por el carnaval, Modisto, Transformista Murguero, Integrante, Artista, Estrella, Divo y sobre todo agradecido de la vida, amigo y pueblo.

Tuve la suerte de verte desfilar, trabajar con vos en los talleres de las comparsas, homenajearte en las tablas, en el cosmódromo, en los Matecitos y en tu amado museo. Serás siempre inspiración, rebeldía y libertad. Hoy desde lejos te recuerdo pensando en las anécdotas, las charlas y las vivencias en tu casa de San Juan y Rosario.

En esta imagen estas muy Miguel de Molina, tan española, tan serena y elegante.

Desde hoy solo queda contemplarte, admirarte y escucharte en cada imagen, nota y video donde estés Señor Carnaval !!! Hasta siempre saludos a los tuyos, a las locas que conocimos y a la DOÑA!!!"

***Créditos de la Imagen: Marín Ayala