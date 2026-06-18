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Guale ILUMINACIÓN

Mejoraron la iluminación en Urquiza al Oeste y Ruta 14

Autovía del Mercosur continúa avanzando con trabajos de recuperación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de sistemas de iluminación en distintos puntos del corredor concesionado.

18 Jun, 2026, 09:40 AM
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En la ciudad de Gualeguaychú, se logró recuperar la iluminación del sector sur de la intersección de Ruta Nacional 14 y Avenida Urquiza, mejorando las condiciones de visibilidad y seguridad para quienes circulan por uno de los principales accesos a la ciudad.

 

Asimismo, se ejecutaron tareas de mantenimiento y normalización del sistema de iluminación en la intersección de las rutas nacionales 14 y 22, en Concordia, un punto de gran importancia para la circulación regional y el tránsito de largo recorrido.

 

Estas acciones forman parte del plan integral de conservación y mejora de la infraestructura vial que Autovía del Mercosur desarrolla en todo el corredor, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación a los usuarios.

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