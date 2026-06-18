Mejoraron la iluminación en Urquiza al Oeste y Ruta 14

En la ciudad de Gualeguaychú, se logró recuperar la iluminación del sector sur de la intersección de Ruta Nacional 14 y Avenida Urquiza, mejorando las condiciones de visibilidad y seguridad para quienes circulan por uno de los principales accesos a la ciudad.

Asimismo, se ejecutaron tareas de mantenimiento y normalización del sistema de iluminación en la intersección de las rutas nacionales 14 y 22, en Concordia, un punto de gran importancia para la circulación regional y el tránsito de largo recorrido.

Estas acciones forman parte del plan integral de conservación y mejora de la infraestructura vial que Autovía del Mercosur desarrolla en todo el corredor, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación a los usuarios.