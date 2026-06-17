Conmoción por la muerte de joven deportista tras sufrir golpe en la cabeza durante un partido

El accidente ocurrió en un encuentro correspondiente a la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú, que se jugó en la cancha del Club Atlético, el pasado 7 de junio. Según se informó, Aguilar protagonizó un choque accidental de cabezas mientras disputaba una pelota con otro jugador, sin que mediara una acción intencional.

Tras el fuerte impacto, fue trasladado al Hospital Centenario, donde los profesionales constataron la gravedad de las lesiones y dispusieron su internación en la Unidad de Terapia Intensiva.

Desde entonces, permaneció en coma y bajo seguimiento permanente del equipo médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, su cuadro no logró revertirse y durante la noche del martes se produjo su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo y Social Sarmiento expresó su pesar por la pérdida de uno de sus jugadores. “Jugadores, compañeros, amigos, profes, hinchas y dirigentes abrazamos con mucha fuerza y nos ponemos a disposición de toda su familia”, manifestaron desde la entidad deportiva.

Durante los últimos días, la ciudad se había movilizado con cadenas de oración y múltiples muestras de acompañamiento hacia el joven y sus seres queridos, mientras se aguardaban novedades sobre su evolución.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento. Uno de ellos expresó: “El fútbol de Gualeguaychú está de luto. Se fue Marcos Aguilar, jugador de Club Sarmiento y exalumno del Colegio Luis Clavarino. La luchó hasta el último minuto. Después de ese golpe en la cancha, se quedó peleando en terapia intensiva, con la misma garra con la que iba a cada pelota. Gualeguaychú hizo una cadena de oración por él. La ciudad entera se unió con la camiseta en el corazón. Pero hoy la pelota dejó de rodar para Marcos. Fuerza inmensa para su mamá y toda la familia; que sientan que Marcos no se fue solo: se fue con miles de oraciones. Sarmiento está de luto, pero orgulloso de vos”.

La muerte del joven provocó una gran tristeza entre familiares, amigos, compañeros de equipo y toda la comunidad deportiva de Gualeguaychú, que por estas horas lo despide con numerosas muestras de afecto.

Fuente: El Once