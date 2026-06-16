A los 91 años falleció “Juancho” Martínez, histórica personalidad del Carnaval de Gualeguaychú

Este martes falleció Juan Carlos “Juancho” Martínez, una personalidad histórica del Carnaval de Gualeguaychú. Un artista de vanguardia, valiente y desafiante, que terminó con un reconocimiento unánime en una sociedad conservadora.

Actor, transformista, director e integrante de múltiples agrupaciones, Juan Carlos Martínez desfiló en casi todos los circuitos del Carnaval del País y de los Corsos Populares Matecito. Fue jurado en distintos carnavales del país y del exterior, dirigió carrozas estudiantiles, murgas y comparsas.

Juan Carlos Martínez nació el 21 de octubre en 1934 en Gualeguaychú. Es el mayor de seis hermanos y desde muy temprana edad se vio atraído por el carnaval. Lo conoció a los ocho años, cuando su mamá lo llevó a disfrutar el mismo en la esquina de 25 de Mayo e Italia, en el viejo circuito céntrico.

A los 15 años su madre le regaló su primera máquina de coser, que hoy forma parte del Museo del Carnaval. Allí nació la larga carrera de un gran artista, pero fue mucho más que eso.

Además de haber sido destacado como personalidad destacada por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú y la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Juancho Martínez dejó su nombre en el escenario del boliche El Ángel, por su enorme aporte a la comunidad LGBTIQ+.