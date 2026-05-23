¿De dónde sacó esa caja de vinos?

En la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Octava, mientras realizaba recorridas jurisdiccionales, procedió a la demora de un ciudadano de 27 años de edad en inmediaciones de calles Los Sauces y Goldaracena, zona de la Terminal.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 01:45 horas, cuando los efectivos observaron al hombre trasladando una caja cerrada que contenía en su interior seis botellas de vino. Al ser consultado sobre la propiedad y procedencia de los elementos, el individuo no pudo justificar su tenencia.

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso el secuestro de las bebidas alcohólicas y la aprehensión del ciudadano, iniciándose las actuaciones correspondientes para establecer propiedad y procedencia de los elementos secuestrados.