 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

¿De dónde sacó esa caja de vinos?

Aprehendido con elementos de dudosa procedencia en zona de la Terminal.

23 May, 2026, 10:04 AM

En la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Octava, mientras realizaba recorridas jurisdiccionales, procedió a la demora de un ciudadano de 27 años de edad en inmediaciones de calles Los Sauces y Goldaracena, zona de la Terminal.

 

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 01:45 horas, cuando los efectivos observaron al hombre trasladando una caja cerrada que contenía en su interior seis botellas de vino. Al ser consultado sobre la propiedad y procedencia de los elementos, el individuo no pudo justificar su tenencia.

 

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso el secuestro de las bebidas alcohólicas y la aprehensión del ciudadano, iniciándose las actuaciones correspondientes para establecer propiedad y procedencia de los elementos secuestrados.

Temas

POLICIALES

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso