El Liebrero y el Decano cara a cara por la punta del torneo

La octava fecha del Torneo Clausura «Claudio Lalo Romani» comenzará a disputarse este jueves con un partido que se lleva todas las miradas: el escolta de la zona A, Juventud Urdinarrain, recibe al líder e invicto Juventud Unida. El encuentro se jugará desde las 21:15 en el estadio Juan Jorge Stauber.

Juventud Unida llega como único puntero de la zona, con 15 unidades, apenas un punto por encima de su rival de esta noche, que buscará aprovechar la localía para alcanzar la cima de las posiciones.

El antecedente más cercano entre ambos favorece al Decano, que se impuso por 2 a 1 en la primera rueda en la vía. Y también por el mismo resultado se dio en la última fecha del torneo apertura, aquel triunfo tuvo un significado especial, ya que se produjo en la noche en que el equipo dirigido por Daniel Waldner se consagró campeón, con dos conquistas de Agustín Solís.

Los dos equipos llegan entonados luego de conseguir importantes victorias en la fecha anterior. Juventud Unida derrotó por 2 a 0 a Independiente, mientras que el conjunto dirigido por Cristian Wenrly consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Defensores del Oeste por 2 a 1.

De esta manera, el partido tendrá un condimento especial: el liderazgo de la Zona A estará en juego y el Liebrero intentará hacerse fuerte en su cancha para desplazar al Decano de lo más alto de la tabla.

Por otra parte, la actividad de este jueves también tendrá un adelanto correspondiente al torneo de ascenso Alfredo “Piyo” Fernández. En el Estadio Municipal se enfrentarán Atlético Sur y Cerro Porteño, en otro compromiso que dará inicio a una nueva jornada del fútbol departamental.

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