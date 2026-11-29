Pescadores dio un nuevo paso en busca de la gloria. El conjunto de Gualeguaychú derrotó a Rowing de Paraná por 3 a 1 y se metió en la gran final del torneo, donde tendrá la posibilidad de conseguir el tricampeonato.

En un encuentro muy disputado, con mucha paridad y momentos de gran intensidad, los dirigidos por Joaquín Sartori supieron sacar adelante un partido complicado ante el conjunto paranaense. Los parciales fueron 25-20, 23-25, 25-22 y 25-15, para sellar una victoria que desató la ilusión de todo Pescadores.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Este domingo, desde las 16 horas, el equipo de Gualeguaychú irá por el título frente a Paracao, que consiguió su lugar en la definición sin necesidad de jugar, debido a que Echagüe decidió no presentarse a disputar su compromiso. Una situación repudiable desde lo deportivo y que seguramente tendrá consecuencias disciplinarias para la institución paranaense.

Pescadores tendrá así la oportunidad de coronar una gran campaña en su nueva casa. Con el respaldo de su gente y la ilusión intacta, buscará dar el último paso para escribir otra página dorada en su historia y alcanzar el tan esperado tricampeonato.

Precios de las entradas para la final

General: $ 5.000

Jugadores del club: entran gratis

Jugadores de AVG de otros clubes: $ 2.000

Socios: $ 2.500