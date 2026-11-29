El partido, que está programado para las 20:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN, TNT Sports Premium y Disney+. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Boca llega a este enfrentamiento en un increíble momento, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga y en la Copa Sudamericana, por lo que mantiene vivas las posibilidades de conseguir una inolvidable quíntuple corona en caso de ganar también el Torneo Clausura, la Copa Argentina (el miércoles jugará la final contra Platense) y el Trofeo de Campeones.

El "Xeneize", que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena y que perdió solo uno de sus últimos 26 partidos, finalizó segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final no tuvo mayores complicaciones para vencer 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, fue uno de los equipos más regulares del año y prueba de ello es que finalizó quinto en la tabla anual con 57 puntos.

En lo que respecta al Torneo Clausura, el "Lobo" quedó tercero en la Zona B con 31 unidades y en los octavos de final necesitó del tiempo extra para vencer 4-2 a Newell´s.

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino

Hora: 20:30. TV: ESPN, TNT Sports Premium y Disney+

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Fuente: Noticias Argentinas