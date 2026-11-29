.Llegó el día esperado. Juventud Unida tiene esta noche una cita con su historia y la gran oportunidad de meterse en una nueva final por el ascenso al Federal A. Desde las 20 horas, en su estadio, recibirá a Colón de San Justo por el encuentro de vuelta de la final de la Región Litoral Sur. El partido será dirigido por Alejandro Scionti, de la Liga de Casilda, y contará con la transmisión de Radio Máxima y la posibilidad de verlo en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El contundente triunfo por 4 a 0 conseguido en el partido de ida le permite al equipo de Daniel Waldner afrontar la revancha con una importante tranquilidad en el marcador. La diferencia conseguida en San Justo obliga a la visita a salir rápidamente en busca del descuento, una situación que Juventud intentará aprovechar para encontrar espacios y lastimar de contraataque.

En ese sentido, la velocidad de Jorge Rossi y Damián De Hoyos puede convertirse en un argumento importante para el Albiceleste, que buscará aprovechar los espacios que deje su rival para cerrar la serie y evitar cualquier tipo de complicación.

En el encuentro de ida, Juventud mostró mucha inteligencia para jugar el partido. Aguantó los primeros 25 minutos, cuando Colón intentó imponer condiciones, pero después de la pausa de hidratación llegó una ráfaga demoledora de ocho minutos en la que convirtió tres goles y comenzó a encaminar una victoria que terminó siendo histórica.

Con respecto a aquella formación, Waldner realizaría una modificación. Leandro González ingresaría en lugar de Patricio Pizarro, quien terminó con molestias físicas en el partido de ida y sería preservado pensando en una hipotética final. De esta manera, Matías Labaroni conformaría la zaga central junto a Dante Verón. El resto del equipo sería el mismo que comenzó jugando en San Justo.

Por el lado de Colón, que llegó a Gualeguaychú en la tarde del sábado, también habría dos variantes. Mauricio Del Giudice reemplazaría a Ismael Quiles en el lateral derecho, mientras que Francisco Ortega, luego de cumplir con la suspensión, volvería al equipo en lugar de Maximiliano Melgratti.

El escenario está planteado. Juventud tiene cuatro goles de ventaja, el respaldo de su gente y 90 minutos por delante para dar otro paso en su camino hacia el Federal A. La ilusión está intacta y el Albiceleste quiere que esta noche sea una nueva jornada de fiesta en el estadio de La Vía.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Alejandro Scionti

Asistentes: Franco Gauna y Gabriel Spreutels

Cuarto árbitro: Tiago Albarracin

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Dante Verón, Federico López

Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana

Jorge Rossi, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

COLÓN

Ezequiel Álvarez

Mauricio Del Giudice, Tomás Baroni, Francisco Ortega y Osvaldo Arroyo

Brian Minotti, Matías Fantín Alexis Palacios, Guido Rancez

Augusto Sonzogni y Maximiliano Osurak

DT: Mauricio Chiementin.