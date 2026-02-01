Independiente y Velez no se sacaron ventajas

Con un doblete de Jano Gordon, uno a favor para Vélez y otro en contra para Independiente, el "Rojo" cosechó su tercer 1 a 1 seguido en el torneo, mientras que el "Fortín" llegó a los siete puntos y es líder de la Zona A.

Santiago Montiel tuvo la más clara casi en el inicio del partido con un zurdazo controlado que hizo pasar de largo a la defensa de Vélez pero que pudo contener el arquero Álvaro Montero sin ningún problema.

Promediando el primer tiempo se dieron los dos goles de una manera insólita, ya que Jano Gordon conectó un largo centro Dilan Godoy a los 31 minutos y estampó el 1 a 0 para la visita pero en apenas un minuto más tarde, el propio lateral no pudo desviar la pelota y metió en su propio arco el empate 1 a 1 a favor del local.

Para la segunda etapa, se emparejó mucho el encuentro, con intentos y aproximaciones por parte de los dos equipos pero con un Independiente un poco más preciso y con más peso en campo rival, aunque sin ser contundente al pisar el área.

Síntesis:

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Germán Delfino.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos. Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza; Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles en el primer tiempo: 31m Jano Gordon (V); 32m Jano Gordon -en contra- (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Lautaro Millán por Cabral (I); Facundo Zabala por Valenzuela (I); 18m Lucas Robertone por Lanzini (V); Florián Monzón por D. Godoy (V); 30m Alex Verón por Pellegrini (V); Rodrigo Aliendro por Baeza (V); 38m Ignacio Pussetto por Abaldo (I).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL