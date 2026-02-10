Pescadores es semifinalista y sigue haciendo historia en la liga federal de voley

Pescadores continúa escribiendo páginas doradas en la Liga Federal de Voleibol. Este miércoles consiguió un triunfo contundente y muy trabajado frente al Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario por 3 a 0, con parciales de 25-23, 25-19 y 25-20, resultado que lo depositó en las semifinales del certamen y le permitió mejorar lo realizado en la edición anterior.

El encuentro fue parejo y exigente, con largos pasajes de ida y vuelta y un alto nivel de intensidad. El primer set, que se extendió durante 25 minutos, mostró a dos equipos firmes en defensa y efectivos en ataque. Pescadores logró marcar diferencias en el cierre y se lo llevó por un ajustado 25-23.

En el segundo parcial, que duró 24 minutos, el conjunto dirigido por Joaquín Sartori mostró mayor solidez colectiva. Con un bloqueo más firme y mejor distribución en ofensiva, logró despegarse en el tramo decisivo para sellar el 25-19 y quedar a un paso de la clasificación.

El tercer set fue el más largo, con 28 minutos de juego, y el más complejo para el equipo. Pescadores estuvo abajo durante buena parte de la primera mitad y debió batallar punto a punto ante un rival que no daba ventajas. Sin embargo, a partir del punto 18 comenzó la reacción: ganó terreno, ajustó detalles en defensa y emparejó el marcador hasta igualar en 20. Desde allí mostró su mejor versión, se adueñó del cierre y ganó los últimos cinco puntos consecutivos para cerrar el parcial 25-20 y desatar el festejo.

Foto: Facebook FEVA

Con esta victoria, Pescadores se metió entre los cuatro mejores de la Liga Federal y reafirma su crecimiento sostenido en el certamen. En semifinales enfrentará al ganador del partido entre San Rafael Club Voley y Social Monteros de Tucumán

Temas Liga Federal Voley