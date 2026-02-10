La final del Regional Amateur ya tiene horario y sede

Juventud Unida y Defensores de Vilelas jugarán a las 18 hs Crédito: Mauricio Ríos

En la tarde de este martes, en la sede del Consejo Federal de la AFA, se llevó a cabo la reunión entre los ocho clubes finalistas del Torneo Regional Amateur, encuentro en el que se terminaron de definir los detalles organizativos de la gran final. Allí quedó confirmado que Juventud Unida y Defensores de Puerto Vilelas disputarán el partido decisivo en el estadio de Mitre de Santiago del Estero, con inicio previsto para las 18 horas.

En cuanto al público, se dispuso un cupo de 2.000 entradas para cada club, además de 100 invitaciones. El valor de las localidades generales será de 20.000 pesos y se aclaró que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido, por lo que deberán adquirirse con anticipación en la sede de cada club.

Respecto a la logística del evento, el Consejo Federal, en conjunto con la liga local, tendrá a su cargo la seguridad policial, el servicio de ambulancias y el alojamiento del cuerpo arbitral, garantizando así el normal desarrollo del encuentro.

En cuanto a las pelotas Kagiva se determinó por sorteo que los clubes locales determinados serán los encargados de abastecerlos y los mismos son Fadep, Escobar FC, Tucumán Central y Defensores de Vilelas

Por el lado de Juventud Unida, estuvieron presentes en la reunión el presidente Cristhian Gómez, el gerente Elías González y el abogado del club Felipe Martínez Garbino, quienes participaron activamente de la definición de los distintos aspectos organizativos de esta final tan esperada.

De esta manera, todo quedó listo para que Juventud Unida y Defensores de Puerto Vilelas se enfrenten en un partido histórico, con el ascenso como gran objetivo.

Los horarios y sedes de las finales quedaron establecidas de la siguiente manera:

17hs

FADEP Mendoza vs La Amistad Cipolletti en el estadio de Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis

17:30

Escobar FC vs Ferro Carril Oeste General Pico en el estadio de Douglas Haig

18 hs

Tucumán Central vs General Paz Juniors Estadio Malvinas Argentinas de la Liga Catamarqueña de Fútbol

18 hs

Defensores de Vilelas vs Juventud Unida en el estadio de Mitre de Santiago del Estero

