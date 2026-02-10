Pescadores no se detiene y ya está en cuartos de final

Pescadores sigue firme en la Liga Federal de Voleibol y estira su gran presente. Este lunes, el conjunto de nuestra ciudad venció con claridad a SEBA de San Luis por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-18, para sellar su clasificación a los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por Joaquín Sartori mostró nuevamente un rendimiento sólido y parejo, imponiendo su juego desde el inicio y controlando el desarrollo del partido con buen trabajo colectivo, eficacia en ataque y solidez defensiva. Sin sobresaltos, Pescadores fue construyendo una victoria que confirma su racha ganadora y lo consolida como uno de los protagonistas del torneo.

Con este triunfo, Pescadores se metió entre los ocho mejores y ahora tendrá un desafío mayor: en cuartos de final enfrentará a Nicolás Avellaneda, equipo que viene de eliminar a Defensores de Moreno y que además finalizó como ganador de la Zona E. Sin dudas, será hasta aquí el rival más exigente que tendrá el conjunto local en la competencia.

Pescadores llega a esta instancia con confianza, buen funcionamiento y la ilusión intacta de seguir avanzando en una Liga Federal que lo tiene como uno de los animadores principales.

Temas Liga Federal Voley