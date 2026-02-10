 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Liga Federal Voley

Pescadores no se detiene y ya está en cuartos de final

El equipo de Joaquín Sartori volvió a ganar con autoridad, derrotó a SEBA de San Luis y avanzó entre los ocho mejores de la Liga Federal de Vóley.

10 Feb, 2026, 00:40 AM

Pescadores sigue firme en la Liga Federal de Voleibol y estira su gran presente. Este lunes, el conjunto de nuestra ciudad venció con claridad a SEBA de San Luis por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-18, para sellar su clasificación a los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por Joaquín Sartori mostró nuevamente un rendimiento sólido y parejo, imponiendo su juego desde el inicio y controlando el desarrollo del partido con buen trabajo colectivo, eficacia en ataque y solidez defensiva. Sin sobresaltos, Pescadores fue construyendo una victoria que confirma su racha ganadora y lo consolida como uno de los protagonistas del torneo.

Con este triunfo, Pescadores se metió entre los ocho mejores y ahora tendrá un desafío mayor: en cuartos de final enfrentará a Nicolás Avellaneda, equipo que viene de eliminar a Defensores de Moreno y que además finalizó como ganador de la Zona E. Sin dudas, será hasta aquí el rival más exigente que tendrá el conjunto local en la competencia.

Pescadores llega a esta instancia con confianza, buen funcionamiento y la ilusión intacta de seguir avanzando en una Liga Federal que lo tiene como uno de los animadores principales.

Temas

Liga Federal Voley

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso