 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Regional Amateur

El Consejo Federal confirmó los cruces por los cuatro ascensos al Federal A

Este fin de semana comienzan a disputarse las finales regionales y el Consejo Federal oficializó cómo serán los enfrentamientos decisivos por el ascenso al Torneo Federal A 2026. Las series se jugarán el 15 de febrero en escenarios aún a definir.

30 Ene, 2026, 19:59 PM
Crédito: Mauricio Ríos

El Consejo Federal dio a conocer este viernes la conformación de los cruces finales que definirán los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026. A través del despacho N° 12.825, el organismo confirmó cómo se disputarán las cuatro finales por el ascenso, mientras este fin de semana se ponen en marcha las finales de cada región.

Si bien todavía no fueron confirmados los escenarios, quedó establecido que los partidos decisivos se jugarán el próximo 15 de febrero en canchas neutrales. Los ganadores de cada una de las series obtendrán el pasaje directo al Federal A.

En lo que respecta a la Región Litoral Norte y Litoral Sur, el ganador del cruce entre Juventud Unida y Ben Hur de Rafaela se medirá ante el vencedor de Guaraní Antonio Franco y Defensores de Puerto Vilelas, en una llave que promete gran expectativa.

Además, el Consejo Federal determinó el resto de los emparejamientos finales de la siguiente manera:

Región Bonaerense Pampeana Sur vs. Región Bonaerense Pampeana Norte

Región Centro vs. Región Norte

Región Cuyo vs. Región Patagónica

Región Litoral Norte vs. Región Litoral Sur

De esta manera, el camino hacia el Federal A 2026 entra en su etapa decisiva, con cuatro boletos en juego y una definición que se concentrará en una jornada clave del mes de febrero.

Tras el despacho oficial así están hoy por hoy los cruces finales:

1: Ferro (General Pico) o Racing (Olavarría) vs. Colón (Chivilcoy) o Escobar F.C.

2: Central Argentino (La Banda) o General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central

3: FADEP (Mendoza) o Sp. Estudiantes (San Luis) vs. Boxing Club (Río Gallegos) o La Amistad (Cipolletti)

4: Defensores (Puerto Vilelas) o Guaraní Antonio Franco (Posadas) vs. Ben Hur (Rafaela) o Juventud Unida (Gualeguaychú)

La resoluci&oacute;n del consejo federal sobre las finales del regional amateur
La resolución del consejo federal sobre las finales del regional amateur

Temas

Regional Amateur

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso