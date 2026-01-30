El Consejo Federal confirmó los cruces por los cuatro ascensos al Federal A

El Consejo Federal dio a conocer este viernes la conformación de los cruces finales que definirán los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026. A través del despacho N° 12.825, el organismo confirmó cómo se disputarán las cuatro finales por el ascenso, mientras este fin de semana se ponen en marcha las finales de cada región.

Si bien todavía no fueron confirmados los escenarios, quedó establecido que los partidos decisivos se jugarán el próximo 15 de febrero en canchas neutrales. Los ganadores de cada una de las series obtendrán el pasaje directo al Federal A.

En lo que respecta a la Región Litoral Norte y Litoral Sur, el ganador del cruce entre Juventud Unida y Ben Hur de Rafaela se medirá ante el vencedor de Guaraní Antonio Franco y Defensores de Puerto Vilelas, en una llave que promete gran expectativa.

Además, el Consejo Federal determinó el resto de los emparejamientos finales de la siguiente manera:

Región Bonaerense Pampeana Sur vs. Región Bonaerense Pampeana Norte

Región Centro vs. Región Norte

Región Cuyo vs. Región Patagónica

Región Litoral Norte vs. Región Litoral Sur

De esta manera, el camino hacia el Federal A 2026 entra en su etapa decisiva, con cuatro boletos en juego y una definición que se concentrará en una jornada clave del mes de febrero.

Tras el despacho oficial así están hoy por hoy los cruces finales:

1: Ferro (General Pico) o Racing (Olavarría) vs. Colón (Chivilcoy) o Escobar F.C.

2: Central Argentino (La Banda) o General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central

3: FADEP (Mendoza) o Sp. Estudiantes (San Luis) vs. Boxing Club (Río Gallegos) o La Amistad (Cipolletti)

4: Defensores (Puerto Vilelas) o Guaraní Antonio Franco (Posadas) vs. Ben Hur (Rafaela) o Juventud Unida (Gualeguaychú)

La resolución del consejo federal sobre las finales del regional amateur

Temas Regional Amateur